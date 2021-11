Ramirez: «Scudetto? Milan e Napoli su tutti. Ecco cosa dico di Pioli»

Gaston Ramirez, ex centrocampista della Sampdoria, ha fatto il punto da svincolato parlando anche di Milan: le sue parole al Corriere dello Sport

GIAMPAOLO E PIOLI – «Giampaolo? Con lui giocavo e non è che puoi mostrare quello che vali stando a guardare. Pioli? Grande allenatore ha fatto bene dovunque è andato, e non mi sorprende che ora il suo Milan sia primo in classifica. Pioli è uno con il quale puoi parlare, ha idee estremamente chiare e avendo un rispetto quasi sacro per il gruppo succede che il gruppo è pronto a seguirlo sempre».

SCUDETTO – «Napoli e Milan davanti a tutti. Con questo Osimhen, con Insigne, Fabian Ruiz può battere tutti».