Auguri Leao: il messaggio del club rossonero sui social – FOTO

Il Milan ha augurato un buon compleanno a Rafael Leao attraverso un post pubblicato sui social. Ecco il messaggio del club rossonero per l’esterno portoghese:

Players like Rafa explain why we love this game. #HBD, craque! ❤️🖤

Non c’è niente di meglio che vederti giocare. Auguri, Rafa! ❤️🖤 #SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/oaBvR2V46k

— AC Milan (@acmilan) June 10, 2023