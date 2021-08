Rafael Leao allontana il mercato con un post Instagram – FOTO

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, allontana le voci di mercato che lo vedrebbero lontano da Milanello con un post

Un calcio al mercato: potrebbe essere riassunto attraverso questo gioco di parole il destino di Leao in maglia rossonera per la prossima stagione. Intervenuto sul proprio profilo social, l’attaccante portoghese si è detto concentrato sul prosieguo della preparazione e sui prossimi impegni che attendono il suo Milan allontanando, in maniera pressoché definitiva, le nubi riguardanti un possibile futuro lontano da Milano.

Ecco il post del portoghese: