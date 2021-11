Leao fa 50 con il Milan: il portoghese sempre più certezza per Pioli

Rafael Leao raggiunge quota 50 partite con la maglia del Milan. L’attaccante portoghese è sempre più una certezza per i rossoneri

La partita all’Olimpico contro la Roma è stata per Rafael Leao la gara numero 50, in tutte le competizioni, vestendo la maglia rossonera del Milan.

L’attaccante portoghese è sempre più una certezza per Stefano Pioli e per il Milan: le sue prestazioni sul campo sono in crescita e ormai è un titolare fisso in attacco.