Raduno Milan: da domani al lavoro a Milanello. Ecco il programma e le ultime sulla presenza dei tre nuovi acquisti rossoneri

Il Milan domani, lunedì 10 luglio, ricomincerà a lavorare a Milanello in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i giocatori arriveranno a Milanello dalle 11:30/12 in poi per il pranzo. Alle 14:30 la prima conferenza di Pioli e alle 17 l’allenamento. Non ci saranno i nazionali, che rientreranno nei prossimi giorni, ma ci saranno i tre nuovi acquisti Loftus-Cheek, Luka Romero e Sportiello.