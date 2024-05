Bruges Fiorentina 1-1, Beltran e Terracciano fanno volare la Viola ad Atene: Italiano è finale di Conference League

Bruges Fiorentina 1-1, Beltran fa volare la Viola ad Atene: Italiano è finale di Conference League. Il tabellino del match

La Fiorentina è in finale di Conference League 2023/2024. Ottima notizia per il calcio italiano che è sicura di avere un’italiana in finale per il terzo anno consecutivo.

Basta un pareggio alla banda di Italiano che meritatamente ha trovato il gol dell’1-1 solamente a pochi minuti dal 90′ grazie alla rete di Beltran. In Europa League, Atalanta e Roma, che ha eliminato il Milan, si giocheranno giovedì l’accesso.