Infortunati Milan, Fonseca ne perde un altro! Lui non ci sarà, out col Genoa

Infortunati Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha perso anche Yunus Musah in vista della gara di domani contro il Genoa

Intervenuto sul proprio profilo di X, Daniele Longo, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’assenza di Yunus Musah nella gara di domani a San Siro contro il Genoa. Le sue parole:

PAROLE – «Problema muscolare per Musah che salta così il Genoa. Il centrocampista americano del Milan verrà valutato la prossima settimana, in dubbio anche per la gara contro il Verona».