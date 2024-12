Ibrahimovic Milan, conferme sul retroscena da Milanello: cosa ha fatto lo svedese con Fonseca

Ibrahimovic Milan, arrivano conferme sulla conferma ribadita dallo svedese a Paulo Fonseca a Milanello: tutti i dettagli

Come riportato da calciomercato.com, arrivano conferme sulla visita di Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, a Milanello:

PAROLE – «Nella sua visita a Milanello, il dirigente svedese ha anche avuto modo di avere un confronto con la squadra, senza però entrare in veri e propri colloqui individuali svolti ad hoc per la situazione. Nell’idea della dirigenza rossonera, infatti, non sussiste l’intenzione di prendere provvedimenti punitivi da prendere verso alcuni membri della rosa (nel corso degli scorsi giorni, lo sfogo di Fonseca aveva lasciato strascichi importanti nei confronti di alcuni calciatori: Davide Calabria e Theo Hernandez, in primis, erano finiti nel mirino di tali dichiarazioni), anche perché il gruppo di lavoro del Milan è certo che Fonseca riuscirà a trovare la chiave giusta per motivare chi a suo giudizio non sta dando il massimo per la causa Milan. Fiducia, dunque, nell’operato del proprio allenatore, chiamato a far quadrato con la propria squadra e invertire subito la rotta in campionato, con la sfida di domani che rischia di essere già decisiva: il Milan è chiamato a vincere non solo per onorare i suoi 125 anni di storia, ma anche per provare una lenta risalita di classifica in Serie A. Un segnale chiaro, dunque, dopo il colloquio durante la festa del settore giovanile rossonero, quello lanciato dall’ex attaccante svedese: la proprietà è al fianco della squadra e di Fonseca e vuole delle risposte su cosa non sta andando secondo il programma iniziale».