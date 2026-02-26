Rabiot diffidato, Milan Inter a rischio: Allegri ha un’idea chiara. Svelata la possibile gestione del francese

Rabiot è a rischio squalifica per il derby di Milano, Allegri lo rischierà ugualmente nella sfida sul campo della Cremonese?

Il countdown per la stracittadina milanese è ufficialmente iniziato, ma per il Milan la strada verso la sfida più sentita dell’anno passa da una pericolosa trasferta a Cremona. Oltre ai punti in palio, a preoccupare lo staff tecnico è la gestione dei cartellini, con una lista di diffidati che mette i brividi in vista del big match contro l’Inter.

La gestione di Adrien Rabiot

Il nome più pesante sulla lista nera del giudice sportivo è quello di Adrien Rabiot, il dinamico centrocampista francese noto per la sua fisicità e la capacità di inserimento negli spazi. Arrivato per dare equilibrio alla mediana, l’ex juventino è diventato un perno insostituibile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’orientamento di Massimiliano Allegri — l’esperto tecnico livornese che fa della solidità difensiva e del pragmatismo il suo marchio di fabbrica — è quello di non rinunciare al suo fuoriclasse. L’idea è di schierarlo titolare allo stadio Zini, chiedendogli però una prova di estrema maturità: contrasti puliti e proteste azzerate.

Gli altri nomi a rischio: da Fofana a Saelemaekers

Rabiot non è l’unico a camminare sul cornicione. La situazione disciplinare del Diavolo è complessa e coinvolge altri tre elementi chiave:

Youssouf Fofana: il mediano tuttofare francese, polmone vitale del centrocampo rossonero.

il mediano tuttofare francese, polmone vitale del centrocampo rossonero. Alexis Saelemaekers: l’esterno belga, jolly tattico prezioso per la sua capacità di coprire più ruoli sulla fascia.

l’esterno belga, jolly tattico prezioso per la sua capacità di coprire più ruoli sulla fascia. Athekame: il giovane e promettente difensore laterale, che sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni.

Obiettivo Derby: il calendario

Il rischio è concreto: un’ammonizione a Cremona significherebbe squalifica automatica per la giornata successiva. Un’assenza che peserebbe come un macigno, dato che tra il 7 e l’8 marzo è in programma il Derby della Madonnina. Per i rossoneri, presentarsi alla sfida contro i cugini nerazzurri senza pezzi pregiati a centrocampo complicherebbe notevolmente i piani di rimonta in classifica.

Allegri dovrà quindi pesare bene i rischi, decidendo se fidarsi della disciplina dei suoi uomini o optare per un turnover conservativo per preservare l’integrità della rosa in vista dell’appuntamento più importante della stagione.