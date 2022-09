Quote scudetto: Milan scavalcato da Inter e Juventus. Sono i nerazzurri i favoriti al titolo

Spetta alll’Inter – per gli esperti di 888sport.it – il ruolo di favorita per la vittoria dello scudetto, in quota a 3 contro il 3,50 della Juventus di Massimiliano Allegri, capace di regolare “all’inglese” lo Spezia e mantenere l’imbattibilità in campionato.

Dietro le prime due, si piazza il Milan campione d’Italia, fermato sul pari in casa del Sassuolo, o erto a 4,50 mentre avanza la candidatura della Roma capolista, ora su 888 a 6,50 volte la posta. Scendono invece le possibilità del Napoli, al secondo pari consecutivo dopo un inizio da sei punti in due match, passato a 8.