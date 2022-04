Quarta maglia Milan: in 24 ore venduta quattro volte di più della prima

La quarta maglia del Milan fa il botto nello store rossonero. In 24 ore è stata venduta quattro volte di più rispetto alla prima

La quarta maglia del Milan ha fatto registrare pareri contrastanti tra i tifosi, ma le vendite sullo store vanno alla grande. La divisa, che debutterà domani a San Siro contro il Bologna, sta avendo dei numeri pazzeschi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in 24 ore ha raggiunto quattro volte il numero di vendite che la prima maglia aveva registrato nello stesso periodo di tempo. Un clima di fiducia ed entusiasmo che non può che far bene all’ambiente.