Intervistato nel corso della trasmissione Stadio Aperto Vittorio Pusceddu ha detto la sua su Barak. Ecco le sue parole:

BARAK E SIMEONE – «Simeone è un giocatore interessante, però ha alcune pause di rendimento. Non so se è un giocatore che può giocare in grandi club. Invece credo che Barak sia pronto per una big»

CORSA SCUDETTO – «Non credo sia ancora a livello di Inter e Milan a livello di gioco, anche se il Napoli ha dei giocatori importantissimi. Poi c’è la Juve che si sta avvicinando piano piano e l’Inter che gioca con la Salernitana in una partita che non sarà certo semplice. Non sarà una partita facile. L’Inter è in un periodo in cui fa fatica a buttarla dentro, poi magari se azzeccano la giornata gliene possono fare quattro»