Pullman del Milan arrivato allo stadio, ecco la riposta dei tifosi – VIDEO

Il pullman del Milan è stato accolto molto calorosamente dalla tifoseria milanista presente a San Siro. Ecco il video

Il pullman del Milan, partito alle 13.15 circa dall’albergo che ospitava la squadra, è arrivato a San Siro un quarto d’ora dopo. Vibrante l’accoglienza della tifoseria milanista che ha salutato i ragazzi di Stefano Pioli con cori e fumogeni.

La Curva Sud ha voluto far sentire la vicinanza al gruppo in una partita che sarà decisiva per la lotta scudetto. Ecco il video in esclusiva raccolto dalla nostra redazione fuori dallo stadio: