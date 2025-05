Pulisic Milan, la novità dagli Stati Uniti fa felici i rossoneri! Decisione presa, gli aggiornamenti

Pulisic Milan, gli Stati Uniti fanno felici i tifosi rossoneri: l’esterno americano non verrà convocato per la Gold Cup

Come riportato da calciomercato.com, Christian Pulisic non giocherà la Gold Cup con gli Stati Uniti. Il trequartista del Milan viene da una stagione lunga e faticosa e sembra che la società rossonera abbia deciso di dargli una pausa per permettergli di recuperare le energie.

Pulisic è arrivato al Milan nel 2023 dal Chelsea per 20,8 milioni di euro e ha firmato un contratto che lo lega al club fino a giugno 2027, con un’opzione per una stagione in più. Il suo ingaggio è di 4 milioni di euro netti all’anno e i dirigenti rossoneri sono al lavoro per cercare di blindarlo con un nuovo contratto.

Nella stagione attuale, Pulisic ha avuto un ruolo importante nella squadra del Milan, scendendo in campo in 49 occasioni e segnando 17 gol e servendo 12 assist. È stato uno dei giocatori più utilizzati della squadra, giocando un totale di 3564 minuti.

La decisione di non giocare la Gold Cup potrebbe essere una buona notizia per il Milan, che potrà contare su Pulisic per la preparazione estiva e per le prime partite della prossima stagione. Il Milan giocherà l’ultima partita della stagione sabato contro il Monza e poi si prenderà una pausa prima di iniziare a lavorare per la prossima stagione