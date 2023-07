Pulisic Milan: arrivano conferme, ecco quando sarà in Italia

Il Milan ha definito l’acquisto di Pulisic dal Chelsea. Arrivano conferme, ecco quando l’americano sarà in Italia

secondo quanto riportato da Daniele Longo domattina arriverà a Milano, e come confermato da Sky Sport dopo l’arrivo a Malpensa previsto per le 9-9:30 potrebbe svolgere le visite mediche in giornata o al massimo giovedì per poi firmare il nuovo contratto con i rossoneri