Pulisic viaggia spedito verso il Milan! Cosa manca per la chiusura col Chelsea: tutti gli aggiornamenti sull’affare

Christian Pulisic è sempre più vicino al Milan. Il club rossonero e il Chelsea continuano a trattare, con l’affare che sta entrando nelle sue fasi finali dopo la proposta rossonera da 22 milioni di euro.

A riportarlo è Fabrizio Romano, che su Twitter spiega come non si possa ancora parlare di affare fatto, anche se le parti sono sempre più vicine. Si sta discutendo in particolare sulla struttura dell’operazione.