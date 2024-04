Pulisic Milan, comunicazione di Furlani e futuro deciso: succederà questa cosa

Pulisic-Milan, arrivo l’avviso di Furlani all’esterno americano: pronta l’estensione del contratto fino al 2028

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan non ha nessun dubbio sul futuro di Christian Pulisic, in gol anche ieri nel rotondo 3-0 al Lecce.

Furlani ha comunicato all’americano ex Chelsea l’intenzione di attivare la clausola unilaterale a favore dei rossoneri per estendere il contratto dal 2027 al 2028 alle stesse condizioni economiche attuali, ovvero 3.8 milioni di euro, bonus inclusi. Pulisic sarà un punto fermo del Milan anche nella prossima stagione.