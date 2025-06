Pulisic Milan, l’esterno al centro delle polemiche negli Stati Uniti! Che frecciata di Pochettino, parole pesantissime

Pulisic Milan, l’esterno americano è finito al centro delle polemiche negli Stati Uniti: pesante attacco del CT USA Pochettino

C’è aria di tempesta in casa Stati Uniti, e il fulcro della controversia è Christian Pulisic, stella del Milan e capitano della nazionale a stelle e strisce. La sua decisione di non rispondere alla convocazione per l’edizione 2025 della Gold Cup, l’equivalente della nostra Coppa d’Europa per le nazioni del Nord e Centro America, ha scatenato la furia del commissario tecnico Mauricio Pochettino, in carica dal settembre del 2024. Un vero e proprio scontro aperto, come riportato da Calciomercato.com, che sta infiammando il dibattito calcistico oltreoceano.

Pulisic, giustificando la sua scelta con la necessità impellente di tirare il fiato dopo un tour de force di circa 120 partite nelle ultime due stagioni, aveva inizialmente dato la sua disponibilità per le amichevoli preparatorie contro Svizzera e Turchia. Tuttavia, aveva esplicitamente pregato Pochettino di non prenderlo in considerazione per la Gold Cup, un torneo che ha preso il via nella notte con la vittoria per 3-2 del Messico sulla Repubblica Dominicana. Gli Stati Uniti, inseriti nel difficile raggruppamento con Haiti, Trinidad e Tobago e l’ospite Arabia Saudita, faranno il loro esordio domani contro Trinidad, e lo faranno senza il loro uomo di punta.

La decisione di Pulisic ha già attirato critiche severe da parte di ex stelle della nazionale come Alexi Lalas e Landon Donovan, ma la reazione più dura è arrivata proprio dal CT Pochettino. L’allenatore argentino, noto per il suo carattere deciso e la sua fermezza, non ha usato mezzi termini nel bacchettare pubblicamente il giocatore.

Le sue parole, riportate da Calciomercato.com, non lasciano spazio a interpretazioni: “Lo rispetto e lo capisco, ma non ho bisogno che lui capisca la nostra decisione. Io ho il mio ruolo, ho 53 anni e tanta esperienza nel calcio. I giocatori non devono capire o non capire. I giocatori devono ascoltare e seguire il nostro piano. Non sta a loro dettarlo. Sta a noi valutare se un giocatore ha bisogno di riposo o no, perché abbiamo un gruppo di professionisti, medici sportivi e preparatori atletici della federazione, che possono valutarlo”. Un monito chiaro e perentorio, che sottolinea la gerarchia ben definita all’interno della nazionale e la responsabilità esclusiva dello staff tecnico nel prendere decisioni di questo calibro.

Ma l’attacco dell’ex allenatore di Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea non si è fermato qui. Pochettino ha contestato anche la presunta imprescindibilità del giocatore del Milan nelle dinamiche della squadra, smontando l’aura di intoccabilità che spesso circonda i campioni. Rivolgendosi sempre a Pulisic, ha rincarato la dose: “Voi dite che è il nostro miglior giocatore. Sì, è un buon giocatore, certo, ma deve dimostrarlo. Se gioca bene e se è il migliore è normale che abbia un posto in nazionale. Ma non è che se dice di voler giocare, di voler fare questo o quello allora deve essere così. Io ho firmato il mio contratto con la federazione e sono il commissario tecnico. Non sono un manichino”. Parole che risuonano come un chiaro invito a una maggiore umiltà e a una dedizione incondizionata alla causa della nazionale. Lo scontro tra Pulisic e Pochettino promette di tenere banco per tutta la durata della Gold Cup, con gli occhi puntati sulla reazione del giocatore del Milan e sulle prestazioni di una nazionale statunitense che dovrà fare a meno del suo talento più luminoso in un momento cruciale.