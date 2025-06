Pulisic Milan, il calciatore non le manda a dire: «Pentito di essere in questo club? Devo dire questo». Le ultimissime sui rossoneri

Ai microfoni di CBS Sports Golazo America, le dichiarazioni dell’ex Chelsea Christian Pulisic dopo una difficile stagione con il Milan.

Dopo tutti i commenti negativi che sono arrivati dopo questa decisione te ne penti oppure pensi ancora che sia la scelta migliore?

“Non mi pento della mia decisione, credo che per come mi sento ora è la migliore scelta. Questa settimana torno ad allenarmi e non vedo l’ora, voglio lavorare su me stesso e so che questo mi metterà nella miglior posizione possibile quando arriverà la prossima stagione”.