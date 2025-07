Pulisic Milan, Max Allegri non ha dubbi sulle sue potenzialità: svelato quale sarà il ruolo dello statunitense. Le ultimissime notizie

Il futuro di Christian Pulisic al Milan è più che mai delineato, e non ci sono dubbi sulla sua centralità nel progetto tecnico rossonero. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il talentuoso attaccante statunitense sarà un punto fermo, un pilastro attorno al quale costruire le ambizioni della squadra per le prossime stagioni. Questa certezza allontana ogni possibile voce di mercato o speculazione sul suo ruolo, confermando la piena fiducia del club e del nuovo staff tecnico nelle sue qualità.

Pulisic, arrivato al Milan due annoi fa, ha dimostrato fin da subito il suo valore, con prestazioni convincenti e un contributo significativo in termini di gol e assist. La sua capacità di incidere sulla fascia, di creare superiorità numerica e di finalizzare l’azione lo rende un elemento prezioso per qualsiasi modulo. Allegri, noto per la sua abilità nel valorizzare i giocatori di talento e nel plasmarli all’interno del proprio sistema di gioco, vede in Pulisic un interprete ideale per la sua idea di calcio. Il “Captain America” ha le caratteristiche per essere il fantasista in grado di accendere la manovra offensiva e di fare la differenza nelle partite decisive.

La decisione di puntare forte su Pulisic evidenzia la volontà del Milan di costruire una squadra competitiva e di primissimo livello. Il suo status di giocatore di fama internazionale, unito alle sue indubbie doti tecniche e alla sua mentalità vincente, lo rendono un leader silenzioso, capace di trascinare i compagni. Non ci sono, dunque, discussioni o perplessità sul suo futuro: Pulisic sarà al centro della manovra, un riferimento costante per il Milan che Allegri intende portare ai massimi livelli.