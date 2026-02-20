Pulisic racconta: «Libro per bambini? L’ho scritto per un motivo molto preciso». La toccante rivelazione dell’americano

Pulisic, stella del Milan, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a scrivere un bellissimo libro per bambini: le dichiarazioni

Nonostante il calendario fitto di impegni tra campionato e coppe, Christian Pulisic non ha voluto mancare all’appuntamento con la storia. L’attaccante americano del Milan, ormai cittadino d’adozione dopo due anni e mezzo all’ombra della Madonnina, si sta godendo l’atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali 2026 proprio nella “sua” città.

Pulisic tra Hockey e Media

Il numero 11 rossonero è stato avvistato sugli spalti dell’Arena Santa Giulia, tempio dell’hockey su ghiaccio, per sostenere con entusiasmo la nazionale USA. Un ritorno alle origini per “Capitan America”, che ha voluto far sentire la sua vicinanza a una delle spedizioni olimpiche più attese della rassegna a stelle e strisce.

Ma il richiamo del campo resta prioritario. Nella mattinata di mercoledì, le telecamere di NBC Today sono entrate nel centro sportivo di Milanello per un’intervista esclusiva. Pulisic ha parlato del suo legame viscerale con il club e della fortuna di vivere un evento planetario come le Olimpiadi nello stesso luogo in cui ogni domenica cerca di trascinare il Diavolo verso nuovi successi. Un connubio perfetto tra sport, appartenenza e ambizione internazionale.

PAROLE – «Il libro per bambini (“Christian’s Soccer Superpowers) l’ho scritto per condividere la mia storia ed essere un’ispirazione per i più piccoli, dare loro la fiducia di andare là fuori e giocare indipendentemente da chi si trovano davanti».