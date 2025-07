Pubill Milan, l’ultima indiscrezione spaventa i tifosi! Non se lo aspettava nessuno

Pubill Milan, clamorosa indiscrezione sulla trattativa per il terzino destro: frenata con l’Almeria? Tutti i dettagli

La sessione di mercato estiva è in pieno fermento e le notizie che arrivano da Casa Milan continuano a tenere i tifosi con il fiato sospeso. Una delle trattative che sembrava ormai in dirittura d’arrivo, quella per il giovane e promettente difensore spagnolo Marc Pubill dall’Almeria, si trova ora in una fase di stallo inaspettato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’affare, che appariva quasi concluso per una cifra intorno ai dieci milioni di euro più bonus, ha subito una brusca frenata. I rossoneri, a sorpresa, avrebbero deciso di rallentare le operazioni, gettando un’ombra sul futuro del calciatore a Milanello.

Questo colpo di scena arriva in un momento cruciale per il calciomercato Milan, che sta cercando di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di essere competitivo su più fronti. L’arrivo di un nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e di un nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, ha innescato una serie di valutazioni approfondite sulle priorità di mercato. Entrambi i dirigenti stanno lavorando a stretto contatto per definire la strategia e individuare i profili più adatti a sposare la visione del club.

La decisione di mettere in pausa l’acquisto di Pubill potrebbe essere dettata da diverse ragioni. Forse il Milan sta valutando alternative sul mercato, o forse ci sono dettagli dell’accordo con l’Almeria che non convincono pienamente la nuova dirigenza. Non è escluso che il club stia cercando di ottenere condizioni più vantaggiose o che siano emerse nuove opportunità che richiedono una riflessione più approfondita. Il calciomercato è notoriamente un ambiente dinamico e imprevedibile, dove le situazioni possono mutare rapidamente.

Marc Pubill, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato grandi qualità nell’ultima stagione con l’Almeria, attirando su di sé l’attenzione di diversi grandi club europei. Le sue prestazioni lo hanno reso un obiettivo primario per il Milan, che lo vedeva come un investimento a lungo termine per la fascia destra. La sua velocità, la sua capacità di crossare e la sua solidità difensiva lo rendono un profilo interessante per qualsiasi squadra ambiziosa. Tuttavia, la cautela mostrata dal Milan suggerisce che la valutazione complessiva di un giocatore non si limita alle sole qualità tecniche, ma include anche l’aspetto economico e la compatibilità con il progetto tecnico di Allegri.

Igli Tare, con la sua esperienza e la sua profonda conoscenza del mercato, sta sicuramente vagliando ogni opzione per assicurare al Milan i migliori rinforzi possibili. Allo stesso modo, Massimiliano Allegri sta fornendo le sue indicazioni precise sui ruoli e le caratteristiche dei giocatori che desidera avere a disposizione per la sua nuova squadra. La sinergia tra il direttore sportivo e l’allenatore sarà fondamentale per il successo della campagna acquisti.

In attesa di ulteriori sviluppi, i tifosi milanisti sperano che questa trattativa non sfumi definitivamente e che il Milan possa comunque assicurarsi i rinforzi necessari per affrontare una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide. La situazione “trattativa in bilico” per Pubill è un chiaro esempio di quanto il calciomercato possa essere complesso e pieno di incognite fino all’ultimo giorno. Resta da vedere se il Milan deciderà di affondare il colpo finale o se virerà su altri obiettivi per completare la difesa. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per capire il futuro di Marc Pubill e le prossime mosse del Milan di Tare e Allegri.