Professionismo Femminile: giornata storica per il movimento

Giornata storica per il movimento calciostico femminile. Dopo anni di battaglie da oggi è ufficiale il professionismo

La data del 1° luglio 2022 resterà nella storia degli sport femminile italiano che sancisce per la prima volta che un’atleta donna, in questo caso le calciatrici, diventano a tutti gli effetti professioniste.

L’accordo collettivo definito avrà durata triennale e disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista economico e normativo tra società e tesserati. Un passaggio formale che, a poco più di due anni dall’avvio dell’iter, spiana la strada al cambio di status delle calciatrici del massimo campionato femminile, che d’ora in poi potranno contare su uno stipendio minimo garantito e su tutele riconosciute, come l’assicurazione, la maternità e la pensione.

La FIGC, quindi, diventa ufficialmente la prima Federazione italiana ad attuare questo passaggio, che completa un percorso di riforme che in questi anni ha permesso la crescita del movimento, insieme a nuovi diritti ad atlete e lavoratrici sportive.