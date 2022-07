Professionismo Femminile: il messaggio social di Piemonte – FOTO

È da oggi ufficiale il professionismo del calcio femminile. Una giornata storica celebrata anche da Martina Piemonte sui social

«Finalmente siamo riconosciute come professioniste. Ho iniziato che avevo 5 anni con i maschietti fino all’età di 15 anni, sono andata all’estero per vedere e vivere un’altra realtà diversa da quella italiana, dove le mie compagne più grandi arrivavano stremate all’allenamento dopo giornate intere di lavoro per non abbandonare la passione per questo sport. Invece oggi siamo riuscite finalmente dopo anni di lotte ad avere questo riconoscimento così importante per noi»