MN24 – Proc. Miotto: «Accordo raggiunto, è del Milan» – VIDEO

L’avvocato Romanelli, procuratrice della giocatrice Giorgia Miotto nuova giocatrice del Milan, parla del trasferimento appena sottoscritto:

«Si ci siamo, abbiamo incontrato i dirigenti e ci siamo. Sarà uno scambio di prestito con Tamborini. Il Milan è una rampa di lancio, dovrà dimostrare di essere all’altezza e di poter dimostrare quanto vale. Viene qui per fare esperienza ed imparare. Futuro in Nazionale? Speriamo, ce lo auguriamo. Spero faccia bene e soprattutto che si diverta e scenda in campo col sorriso».