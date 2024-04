Probabili formazioni Milan Inter: le ULTIME sulle possibili scelte di Pioli in vista del derby della 33ª giornata di Serie A 2023/24

Pochi dubbi per Stefano Pioli in vista di Milan Inter, derby della Madonnina in programma domani alle 20.45 a San Siro. Scelte praticamente obbligate in difesa, dove i soli centrali a disposizione sono Tomori e Gabbia (Thiaw squalificato, Kalulu e Kjaer infortunati). Se l’attacco dovrebbe essere quello dei titolarissimi, a centrocampo Bennacer, Reijnders, Musah e Adli si giocano due maglie dal primo minuto, con i primi due al momento favoriti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli