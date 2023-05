Probabili formazioni Inter Milan: le possibili mosse di Pioli. Il tecnico rossonero torna ad affidarsi a Leao per guidare la rimonta

Questa sera il Milan scenderà in campo contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Champions League: in ballo la finale di Istanbul. Inzaghi non cambia schieramento e si affida all’undici titolare visto nel precedente Euroderby: Dzeko preferito a Lukaku in attacco, Dumfries e Dimarco pronti a spingere sulle fasce. Per quanto riguarda Pioli, i cambi sono due. C’è Thiaw in difesa, al posto di Kjaer, che ha guidato i rossoneri nelle due sfide europee contro il Napoli. Torna soprattutto Rafael Leao, che partirà titolare sulla fascia sinistra.

Ecco le probabili formazioni, come riportate da La Gazzetta dello Sport:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli