Probabile formazione Udinese: le scelte di Cioffi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Milan Udinese: conferma dell’ultimo 11 titolare per Cioffi. Le possibili scelte del tecnico bianconero

Idee abbastanza chiare per Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Udinese.

In porta dunque Silvestri, in difesa ci saranno Becao, Pablo Marì e Nehuen Perez, non ancora al meglio Zeegelaar. Sulle fasce dovrebbe esserci il ritorno di Udogie con Molina, in mezzo può esserci il ritorno di Pereyra dal primo minuto, con Walace a fare da volante e ballottaggio Arslan-Makengo per completare il reparto. Davanti classica coppia d’attacco formata da Beto e Deulofeu.