Probabile formazione Milan per l’Atalanta: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di questa sera. Messias verso la titolarità

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di questa sera contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli. L’unico ballottaggio è sull’out di destra, con Messias in vantaggio su Saelemaekers. Per il resto solita formazione di queste ultime gare con la novità del rientro di Maignan tra i pali.

MILAN (3-4-3): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias; Leao, Giroud, Diaz.