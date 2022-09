Probabile formazione Milan per la Sampdoria: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di Marassi

Tra poche ore il Milan scende in campo a Marassi per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro la Sampdoria. La probabile formazione di Stefano Pioli secondo la Gazzetta dello Sport.

Confermato il posto da titolare per Charles De Ketelaere in trequarti. Ci sarà Origi dal 1′, per Giroud turno di riposo. Solito ballottaggio Messias – Saelemaekers sulla destra con il brasiliano favorito. Rotazioni in difesa e in mediana. Giocherà Kjaer, Tomori verso la panchina. Pobega prenderà il posto di Bennacer al fianco di Tonali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi. All. Pioli.