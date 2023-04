Probabile formazione Milan per il Napoli: rivoluzione sulla trequarti

La probabile formazione del Milan in vista del match di questa sera contro il Napoli. Le ultime sulle scelte di Pioli

Si avvicina il calcio d’inizio del big match tra Milan e Napoli. Stefano Pioli studia gli ultimi dettagli della formazione rossonera che scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona questa sera sera 20:45.

Secondo quanto riportato da Tuttosport si tornerà alla difesa a quattro con Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. In difesa Kjaer vince il ballottaggio con Thiaw, affiancherà Tomori per limitare l’attacco del Napoli privo di Osimhen. Si ricompone la mediana Tonali-Bennacer. Verso un posto da titolare Krunic sulla trequarti, ballottaggio a destra tra Brahim Diaz e Saelemaekers con lo spagnolo in netto vantaggio. Le speranze offensive del Milan sono affidate a Rafael Leao e Olivier Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunic, Leao; Giroud.