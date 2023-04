Probabile formazione Milan per il Napoli: la scelta su Kalulu

La probabile formazione del Milan in vista del match di domani sera contro il Napoli. Le ultime sulle scelte di Pioli

Si avvicina il calcio d’inizio del big match tra Milan e Napoli. Stefano Pioli studia gli ultimi dettagli della formazione rossonera che scenderà in campo a San Siro domani sera sera per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli opterà per l’usato sicuro anche in relazione alla vittoria per 0-4 del Maradona in campionato. Kalulu si è allenato solo in parte con il gruppo, andrà in panchina lasciando spazio alla coppia Kjaer-Tomori. Riproposta la stessa trequarti che tanto male ha fatto agli azzurri 9 giorni fa: Diaz-Bennacer-Leao, con Krunic a supportare Tonali in mediana.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.