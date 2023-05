Probabile formazione Milan per la Cremonese: ancora turnover? Pioli cambia alcuni uomini, soprattutto nel reparto offensivo

A San Siro, il Milan di Stefano Pioli affronterà nel turno infrasettimanale la Cremonese, prima di un altro scontro diretto di campionato e l’appuntamento di Champions League nella semifinale contro l’Inter.

Per questo il tecnico rossonero opta per il turnover: in difesa Kalulu e Thiaw a sostituire Kjaer e Tomori squalificato. Ritornerà dal primo minuto De Ketelaere, così come Rebic, per far rifiatare Brahim Diaz e Giroud. Ecco la probabile formazione:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic.