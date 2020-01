Primavera Tim Cup: 3 a 1 per la Fiorentina. Non basta Merletti

Non basta ai ragazzi di Giunti il gol di Merletti. La Fiorentina dimostra di essere superiore e vince 3 a 1 in Coppa Italia

Non ce l’ha fatta oggi il Milan U19 contro la FiorentinaU19 nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera. Passano i viola in semifinale con un 3 a 1 che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri. Il Milan U19, attualmente in Primavera 2, è “quasi” sicuro della promozione e ha distaccato la seconda in classifica Spal di 10 punti.

Non basta la rete di Tommaso Merletti quest’oggi. Il centrale difensivo classe 2011 è uno dei punti saldi di questo Milan.