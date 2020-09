Presidente Lione su Paquetà: «Informazioni inesatte, la realtà dei fatti…»

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha fatto alcune precisazioni sulla trattativa tra Milan e Lione per Lucas Paquetà

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha fatto alcune precisazioni sulla trattativa tra Milan e Lione per il trasferimento in Francia di Lucas Paquetà. Il numero uno dei francesi nell’ultimo periodo sta subendo alcune critiche per via della partenza di Memphis Depay. Attraverso un Twitter sul proprio account ufficiale, Aulas ha voluto commentare le ultime notizie di mercato sul talento brasiliano del Milan. Ecco le sue parole: «Che inesattezze, false informazioni. È triste vedere tante cose non vere quando si conosce la realtà dei fatti».