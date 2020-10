Premier League, vola l’Everton: Ancelotti votato miglior allenatore del mese

Alla luce degli ultimi risultati il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti è stato votato come miglior allenatore del mese in Premier League

Era da addirittura 51 anni che l’Everton non partiva così bene in Premier League: 4 vittorie su 4 e primato in solitaria. Per il tecnico del club inglese Carlo Ancelotti è una vera e propria seconda giovinezza quella che sta vivendo in queste prime settimane di campionato. La Lega inglese ha votato l’ex mister rossonero come migliore allenatore del campionato per il mese di settembre. Intervenuto tramite il proprio profilo Instagram, Ancelotti ha così commentato il traguardo raggiunto:

«Questo è un grande traguardo per questo mese. Devo condividere questo riconoscimento con la mia squadra perché hanno iniziato bene la stagione. Vogliamo continuare e vincere di nuovo questo premio. Grazie a tutti».