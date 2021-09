Pochettino boccia ancora Donnarumma? «È un’opzione come Navas»

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa del ballottaggio in porta tra Donnarumma e Navas. Le parole del tecnico

Mauricio Pochettino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Clermont, annuncia l’assenza di Messi e Neymar e torna sulla scelta del portiere.

«Per buon senso, Paredes, Di María, Neymar e Leo Messi non saranno coinvolti domani. Hanno giocato fino alle tre di questa mattina in una giornata internazionale atipica. Ricordiamoci sempre che noi siamo il PSG, giocheremo sempre e comunque con il miglior undici possibile. Non ho ancora deciso su chi schierare in porta. Donnarumma è un’opzione quanto Navas».