Pobega sul ritiro: «Vediamo di preparare al meglio la prossima sfida e di chiudere in crescendo». Le parole del calciatore rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan Tv del ritiro del Milan a Dubai. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«È la prima volta che sono a Dubai. Non abbiamo ancora visto il luogo granché perché tra allenamenti e la partita, però sicuramente l’organizzazione è al top e il clima aiuta. Venticinque gradi sono meglio che gli zero di Milano. Vediamo di preparare al meglio la prossima partita (contro il Liverpool, ndr) e di chiudere in crescendo»