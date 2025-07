Pobega Milan, il centrocampista esentato dalla tournee? Trasferimento ad un passo, tutti i dettagli

Pobega Milan, l’italiano, ad un passo dal trasferimento al Bologna, sarà con ogni probabilità esentato dalla partenza per la tournee

Ultimo giorno di lavoro intenso a Milanello per i rossoneri prima di intraprendere un viaggio intercontinentale che li porterà ad affrontare una serie di amichevoli di prestigio in Asia e Pacifico. La squadra, guidata dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri e con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tareal timone del mercato, è pronta a partire questa sera per Singapore, prima tappa di una tournée che si preannuncia fondamentale sia per la preparazione atletica che per le strategie commerciali del club.

La mattinata è stata dedicata a una partitella in famiglia contro il MilanFuturo, un’occasione per Allegri di affinare le tattiche e valutare lo stato di forma dei suoi ragazzi prima degli impegni internazionali. L’atmosfera a Milanello è di grande attesa e concentrazione, con la squadra desiderosa di mostrare i progressi fatti in questo inizio di stagione.

Il calendario delle amichevoli è fitto e di alto livello, offrendo al Milan la possibilità di confrontarsi con alcune delle migliori squadre europee e australiane. La prima sfida è in programma il 23 luglio a Singapore contro l’Arsenal, un test subito impegnativo che darà indicazioni preziose sullo stato di avanzamento della preparazione. Tre giorni dopo, il 26 luglio, i rossoneri voleranno a Hong Kong per affrontare il Liverpool, un’altra partita di cartelloche promette spettacolo e grandi emozioni. Infine, la tournée si concluderà il 30 luglio a Perth, in Australia, contro i padroni di casa del Perth Glory, un’opportunità per misurarsi con una realtà calcistica diversa e consolidare la condizione fisica.

Il rientro a Milano è previsto per i primi di agosto, giusto in tempo per gli ultimi ritocchi prima dell’inizio del campionato. Questa tournée non è solo un’occasione per affinare la preparazione, ma anche una vetrina importanteper il brand Milan in mercati strategici come l’Asia e l’Oceania, dove il club vanta un’enorme base di tifosi.

Tuttavia, prima del decollo serale da Malpensa, c’è un’ultima, importante, nota di mercato. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista Tommaso Pobega è sempre più vicino al trasferimento al Bologna. L’operazione, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di eurocon la formula del prestito con obbligo di riscatto. È probabile che Pobega non sia a bordo dell’aereo che porterà il Milan a Singapore, un segnale evidente di un’imminente ufficialità. Questa mossa di mercato, gestita dal DS Igli Tare, testimonia la volontà del calciomercato Milan di ottimizzare la rosa e fare cassa per eventuali futuri investimenti, in linea con la strategia di crescita e sostenibilità del club.