Pobega, ritorno al Bologna ci siamo! Ecco quanto incasserà il Milan

Pobega sempre più vicino ad un ritorno al Bologna. Cifre e dettagli dell’operazione

Il centrocampo del Milan potrebbe subire un’ulteriore modifica in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X, Tommaso Pobega, mediano classe 1999 cresciuto nelle giovanili rossonere, sarebbe vicino a un clamoroso ritorno al Bologna. L’operazione, che vedrebbe il giovane centrocampista approdare in Emilia, si concretizzerebbe tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra complessiva che si aggirerebbe tra gli 8 e i 9 milioni di euro.

Per Pobega, questo trasferimento rappresenterebbe un’occasione importante per ritrovare continuità e un ruolo di primo piano. Dopo le esperienze in prestito con Spezia e Torino, dove ha dimostrato le sue qualità di incursore e la sua solidità in mezzo al campo, il ritorno al Diavolo era stato accolto con entusiasmo. Tuttavia, l’attuale stagione non lo ha visto protagonista come sperato, spesso chiuso da compagni di reparto più esperti e performanti. Il Bologna, invece, potrebbe offrirgli il palcoscenico ideale per esprimersi al meglio, in un ambiente che conosce e apprezza le sue caratteristiche.

Dal punto di vista dei rossoneri, la cessione di Pobega rientra in una strategia ben precisa di gestione della rosa. Il club di Via Aldo Rossi, sotto la guida dell’allenatore Max Allegri – tecnico pragmatico e attento agli equilibri tattici –, sta cercando di ottimizzare il proprio organico, liberando risorse per eventuali nuovi innesti e garantendo ai propri talenti la possibilità di giocare con maggiore regolarità. Un’operazione di circa 8-9 milioni di euro per un giocatore che non è più considerato un pilastro del progetto tecnico rappresenta un’ottima mossa per le casse societarie.

Il Bologna, d’altra parte, si assicurerebbe un centrocampista dinamico e con margini di miglioramento, in grado di dare un contributo significativo alla squadra guidata da Vincenzo Italiano, un tecnico noto per il suo gioco propositivo e la sua capacità di valorizzare i giovani. Il ritorno di Pobega potrebbe rappresentare un tassello importante per le ambizioni future dei felsinei, che puntano a consolidare la loro presenza nella parte sinistra della classifica e, perché no, a sognare traguardi più ambiziosi.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per definire i dettagli dell’operazione. Se le cifre e le modalità riportate da Nicolò Schira troveranno conferma, Tommaso Pobega sarà presto un nuovo giocatore del Bologna, pronto a iniziare una nuova avventura e a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera lontano dalla maglia del Milan.