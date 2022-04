Plusvalenze Juve, Paratici nel mirino della Procura per un motivo. Ultime

Plusvalenze Juve, Fabio Paratici nel mirino delle indagini della Procura per un motivo ben preciso. Le ultime sulla situazione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici è uno dei nomi finiti maggiormente nel mirino della Procura per le indagini sulle plusvalenze in Serie A, che vedono coinvolta anche la Juve.

L’ex dirigente bianconero, infatti, dal 2018 al 2020 ha sottoscritto ben 32 contratti di giocatori “supervalutati” in base ai criteri stabiliti dalla Procura.