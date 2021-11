Playoff Mondiali: CR7, Ibra o Lewa, scenari da incubo per l’Italia

Chiusi i gironi di qualificazione, l’Italia ha conosciuto l’elenco completo delle possibili avversarie nei playoff Mondiali del prossimo marzo

Quattro mesi di tempo per prepararsi e, soprattutto, ritrovarsi prima dei playoff Mondiali che tireranno una linea netta tra gioia e dolore, tra sollievo e fallimento. Riprendersi dallo shock di Belfast non sarà facile ma la notizia positiva è che giocheremo l’accesso a Qatar 2022 tra quattro mesi o poco più.

Tempo necessario a recuperare i molti infortunati e riscoprire quello spirito e quell’entusiasmo che avevano reso magico il 2021. Poi, le sole due vittorie nelle ultime sette gare hanno macchiato un anno solare che non si può più definire perfetto. Anche perché fallire l’appuntamento iridato sarebbe sportivamente drammatico per il nostro movimento, già assente in Russia nel 2018.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24