Play off Qatar 2022: ecco l’avversaria dell’Italia

Play off Qatar 2022: sorteggiata l’avversaria dell’Italia e le altre possibili in caso di successo in semifinale. Ecco chi affronteranno

Sorteggiata l’avversaria del Play Off Qatar 2022 dell’Italia. Non arrivano difatti buone notizie per Mancini dall’urna. Infatti, in semifinale gli azzurri affronteranno la Macedonia il 24/25 marzo.

La brutta notizia dove si trova? Nel caso di successo contro la nazionale macedone, l’Italia se la dovrebbe vedere con una tra Turchia e Portogallo. Un sorteggio peggiore non poteva capitare.