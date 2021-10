Pistocchi: «Porto Milan? Il gol di Diaz era da annullare»

Maurizio Pistocchi spiega come secondo lui il gol di Luis Diaz che ha deciso la sfida tra Porto e Milan fosse da annullare

Maurizio Pistocchi spiega come secondo lui il gol di Luis Diaz che ha deciso la sfida tra Porto e Milan fosse da annullare. Le parole del giornalista su Twitter.

«Non ho visto Porto-Milan, per ovvi motivi, ma ho visto il post partita e non ho dubbi: il gol del Porto di Diaz è viziato da un evidente fallo di Taremi su Bennacer, ed era da annullare. Il designatore Uefa, Rosetti, dovrebbe designare arbitri più affidabili per i rossoneri. ‘Notte».