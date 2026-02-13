HANNO DETTO
Pisa Milan, Bartesaghi all’intervallo: «Dobbiamo continuare a giocare così. Il mister ci ha chiesto…»
Al termine del primo tempo della sfida contro il Pisa, Davide Bartesaghi ha analizzato ai microfoni di DAZN la prestazione del Milan, attualmente in vantaggio per 1-0. Il terzino si è soffermato in particolare sulle indicazioni tattiche ricevute da Massimiliano Allegri, fondamentali per dare sbocco alla manovra sulle corsie esterne e capitalizzare il possesso palla.
Nonostante il vantaggio, il match resta complicato e richiede massima applicazione per evitare i contropiede avversari e chiudere i conti. «È una cosa importante, ce l’ha chiesto il mister. È una partita difficile, dobbiamo continuare a giocare così per trovare gli spazi giusti» ha dichiarato Bartesaghi, sottolineando quanto sia vitale che gli attaccanti riempiano l’area di rigore per finalizzare i traversoni provenienti dalle fasce.
