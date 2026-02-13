Pisa Milan, Allegri striglia Fofana: «Sveglia, hai toccato una palla finora!»

Pisa Milan, match complicato per i rossoneri e Allegri prova a “svegliare” la propria squadra: ecco cosa ha detto il tecnico

Momenti di grande nervosismo sulla panchina rossonera durante i primi 25 minuti di Pisa-Milan. Massimiliano Allegri, visibilmente insoddisfatto della gestione della palla, ha messo nel mirino Youssouf Fofana dopo aver già ripreso duramente Loftus-Cheek. L’ex centrocampista del Monaco è finito al centro delle critiche del tecnico per alcune palle perse sanguinose in fase di costruzione, che hanno rischiato di compromettere l’equilibrio del match.

Pisa Milan, la furia del mister: il duro confronto e il cambio pronto

Il tecnico rossonero non ha usato giri di parole per scuotere il suo giocatore, rivolgendosi a lui con toni decisamente perentori davanti alle telecamere. «Sveglia, hai toccato una palla finora!» ha urlato Allegri verso il rettangolo di gioco, cercando di scuotere il francese dal torpore di inizio gara. La reazione di Fofana, apparsa poco entusiasta e quasi di sfida, ha indispettito ulteriormente l’allenatore, che ha subito preso contromisure tattiche.

La situazione è precipitata in pochi istanti, portando il tecnico a mandare immediatamente a scaldare Ricci. Un segnale chiarissimo per il centrocampista titolare: con la capolista di Cristian Chivu che non accenna a rallentare, Allegri non è disposto a tollerare cali di concentrazione o atteggiamenti superficiali. La panchina rossonera, solitamente un punto di forza, potrebbe diventare un fattore determinante già prima della fine del primo tempo.