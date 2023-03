Pirlo: «La Champions è nel DNA del Milan. Su Maldini…». L’ex rossonero analizza la sfida di Champions contro il Napoli

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Andrea Pirlo ha parlato di Milan.

Ecco le sue parole: «Milan Napoli? In Champions, tutto può essere ribaltato dai quarti in poi. I rossoneri hanno la Champions nel DNA, quando io ero al Milan c’era una mentalità unica. Milan? Sono stati raggiunti risultati brillanti e Maldini ha fatto la sua parte in questo»