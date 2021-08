Pires: «Ecco cosa penso della coppia Ibra-Giroud»

Robert Pires, ex trequartista dell’Arsenal di Thierry Henry, ha espresso il suo parere riguardo il nuovo tandem Ibra-Giroud

«La coppia Ibrahimovic-Giroud? A pensarci bene, non vorrei essere nei panni dei loro avversari. Formeranno una coppia molto pericolosa». Parole e musica per tutti i tifosi del Milan, quelle pronunciate da Robert Pires, ex trequartista dell’Arsenal dei record e Campione d’Inghilterra nel 2002 e nel 2004, che vede il Milan quale una delle favorite ad alzare il titolo.

Intervenuto in una Live su Transfermarketweb, l’ex numero 7 dei Gunners ha esaltato il nuovo tandem di giganti a disposizione di Mister Pioli per questa stagione. Idealmente, Pires ha fornito un assist al tecnico parmense per spaventare le difese avversarie.

L’ex fantasista ha poi espresso parole al miele per l’arrivo di un altro suo connazionale, Mike Maignan, in qualità di nuovo guardiano della porta rossonera, esprimendo: «Farà bene al Milan».