Pioli è un trasformista: tutti i cambi di modulo del Milan di questi anni

Pioli è un trasformista: tutti i cambi tattici del Milan di questi anni. Mai uguale a se stesso, rossoneri cambiano per superare le difficoltà

Il Milan di Pioli non è mai uguale a se stesso. Diversi cambi tattici e diversi cambi modulo in questi anni. L’inizio vede il 4-2-3-1, nonché il modulo che ha permesso ai rossoneri di vincere il campionato nel post-lockdown. Nel momento di difficoltà di gennaio dello scorso anno, utilizzò il 3-5-2. Quest’anno ha adottato una vera e propria rivoluzione, per modulo e uomini: 4-3-3 come metodo base.

I rossoneri però cambiano sempre, soprattutto nel corso delle partite. Nel secondo tempo di Dortmund il Milan è tornato al 4-2-3-1, nella ripresa di Genova invece si è disposto con il 4-2-4. Nel frattempo, vittoria con il Verona è arrivata con il 3-4-3, con un Musah schierato esterno destro a tutta fascia.