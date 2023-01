Pioli: «Non sappiamo ancora valutare l’infortunio di Tomori. Maignan? È in miglioramento». Le parole del tecnico rossonero

In conferenza stampa dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato degli infortunati, ossia Tomori e Maignan.

TOMORI E MAIGNAN – «Abbiamo avuto un periodo molto difficile. Purtroppo oggi è successo l’infortunio di Tomori che non sappiamo valutare. Maignan? E’ in miglioramento e non sappiamo quando potrà rientrare.»

